培育技術人才 臻鼎攜手中原大學建立綠色AI-PCB共構實驗室

全球AI驅動產業需求與綠色永續發展，臻鼎科技集團（4958）日前攜手中原大學舉辦「綠色AI-PCB共構實驗室捐贈暨人才培育儀式」，因應AI高速傳輸的技術挑戰，推動光波導綠色材料的研發與PCB光互連技術的前瞻研發與人才培育。

中原大學校長李英明、副校長吳宗遠等主管及臻鼎科技集團總經理簡禎富、副總經理謝進賢、品牌長李姿錡、產學合作部經理黃禹傑、人力資源處副理許君萍、研發處陳冠穎博士等主管出席。

中原大學校長李英明表示，AI、半導體與量子運算快速演進，產業對關鍵技術與跨域人才的需求日益迫切。中原大學長年深耕教育與產業鏈結的豐沛能量為後盾，未來將透過學程設計、實作訓練與人才培育等機制，與臻鼎合作推動國際人才培育與前瞻技術研發。中原大學將整合相關學程和院系，建立「PCB學院」為平台，建構數位與實體並行的學習環境，串聯課程設計、產業實習與技術研發，並合作推動2+2產學專班、1+4國際專修部及跨國人才培育機制，培養兼具實務能力與國際視野的專業人才；同時透過共構實驗室、聯合研發中心、種子教師培訓計畫及專利與認證機制，逐步建立從教育、研發到產業應用的完整鏈結。

臻鼎科技集團總經理簡禎富表示，AI發展已面臨關鍵轉折，對於產業生態系統和大學教育均帶來巨大衝擊。中原大學校風篤信力行人才輩出，是臻鼎科技集團最多幹部的來源之一，因此合作建立共構實驗室與人才培育平台，透過研發經費補助、設備捐贈、產業實習和獎學金等機制，以推動AI-PCB綠色製造技術的前瞻研發與戰略人才培養，達成臻鼎新一輪高速成長和永續發展的目標。

「臻鼎-中原綠色AI-PCB共構實驗室」將整合中原大學跨院系和產官學研資源，透過產學合作研發與驗證，以加速技術研發和落地，第一期由葉瑞銘院長、院繼祖副教務長和蔡東昇教授共同執行「綠色AI基礎設施：有機無機混成高分子光波導之設計、製作及PCB短程光互連之應用」三年計畫，臻鼎科技集團已補助研發經費和設備捐贈共約一千萬元，並將結合國科會、教育部等校內外資源，擴大研發能量。

計畫主持人、中原大學理學院院長葉瑞銘表示，AI推動高頻寬、低功耗與低干擾的技術要求日趨嚴苛，AI算力與傳輸正邁向「光進銅退」發展，PCB產業也同步迎來材料和製程的全面升級，將聚焦五大關鍵領域，包括綠色AI基礎設施所需的高分子光波導材料、光通訊導入PCB短程高速傳輸、低功耗高效率的綠色傳輸運算架構、支援次世代AI伺服器的高速資料傳輸能力，以及兼具穩定性與成本優勢的新型材料開發，以因應AI時代對運算效能與能源效率的雙重挑戰。

面對全球供應鏈重組的挑戰與AI對未來就業的衝擊，臻鼎中原共構實驗室將成為跨域整合、產業鏈結與價值共創的創新平。

簡禎富總經理與李英明校長並一起頒發「臻鼎新人大禮包」給參與本計畫並到臻鼎集團實習的化學系孫瑞婧、電子系劉語涵、物理系林晉瑄等三位同學，鼓勵學生參與產學合作研究專案，到臻鼎不同廠區實習與實證研究，透過業師指導和多元學習管道，強化核心專長和實做能力。