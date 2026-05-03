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4年打磨一顆衛星 成大團隊夏漢民太空中心立方衛星今順利升空

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「雙子星-波魯克斯」（Gemini-Pollux）立方衛星，今搭乘搭載美國太空探索公司獵鷹九號火箭，在美國加州范登堡太空軍基地發射升空。圖／成大提供
「雙子星-波魯克斯」（Gemini-Pollux）立方衛星，今搭乘搭載美國太空探索公司獵鷹九號火箭，在美國加州范登堡太空軍基地發射升空。圖／成大提供

國立成功大學夏漢民太空科技中心推動「雙子星─波魯克斯」（Gemini─Pollux）立方衛星，今下午搭載SpaceX獵鷹九號火箭美國范登堡太空軍基地升空，預計進入距地約590公里低地球軌道；該項任務由師生歷時逾4年自主研製，展現台灣太空人才培育與產學合作成果。

「能實際讓一顆衛星從無到有升空，難度極高」成大航太系助理教授林佳廷表示，團隊自2022年啟動計畫，集結跨系所學生、博士後與教師，從零開始，分配任務規畫、系統設計到整合測試，全程自主完成。

他說，衛星研發過程繁複，須兼顧硬體設計與軟體整合，並同步建立地面通聯系統，對學生而言，這不僅是一次參與太空任務，是每個人心目中太空夢的啟程，立方衛星任務更是一間「沒有課本的太空工程教室」，讓學生在真實任務中累積未來投入太空產業所需的實戰經驗。

林佳廷也指出，衛星一旦升空即無法維修，團隊在發射前進行上百次功能、振動及熱真空測試，模擬火箭發射震動與太空環境，確保系統穩定運作，相關測試與驗證過程，成為學生接觸真實太空任務的重要訓練；團隊也建置地面站，運用軟體定義無線電（SDR）技術，發展通聯、遙測接收與操控能力，強化任務完整性。

夏漢民太空科技中心主任林建宏表示，中心參與過7次國家太空任務，一直以來做了很多努力，也希望能讓學生從參與立方任務開始，未來有機會能夠參與國家太空任務；台灣太空產業發展除衛星發射能力外，更需培養設計、製造與操作等多元人才，此次任務有助累積關鍵經驗。

夏漢民太空科技中心說明，「雙子星─波魯克斯」今下午2點59分順利升空，預計下午5點21分進入低地球軌道，後續將執行電離層觀測、高層大氣研究與地球影像拍攝等任務，並透過業餘無線電與地面通聯，協助環境監測、災害研究、太空天氣觀測與科普教育等任務。

成大研發處處長劉全璞說，很高興能看到大家辛苦的成果，太空中心是學校很重視的資產，此次任務結合多家台灣本土太空產業夥伴，展現學研與產業共同推動台灣太空發展成果，未來期盼持續推動跨領域整合，擴大太空技術應用外，更讓成大發展的重點領域能擴張到全世界。

「雙子星-波魯克斯」（Gemini-Pollux）立方衛星從結構設計、電源、通訊系統到姿態控制與軟體整合，由成大師生團隊一手打造。圖／成大提供
「雙子星-波魯克斯」（Gemini-Pollux）立方衛星從結構設計、電源、通訊系統到姿態控制與軟體整合，由成大師生團隊一手打造。圖／成大提供
成功大學夏漢民太空科技中心團隊歷時4年自主推動「雙子星─波魯克斯」（Gemini─Pollux）立方衛星，今下午順利升空。圖／成大提供
成功大學夏漢民太空科技中心團隊歷時4年自主推動「雙子星─波魯克斯」（Gemini─Pollux）立方衛星，今下午順利升空。圖／成大提供

美國太空探索公司獵鷹九號火箭直播發射截圖，可見成大團隊的「雙子星-波魯克斯」立方衛星在火箭上等待部屬入軌。圖／成大提供
美國太空探索公司獵鷹九號火箭直播發射截圖，可見成大團隊的「雙子星-波魯克斯」立方衛星在火箭上等待部屬入軌。圖／成大提供

太空 火箭 美國

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