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台師大赴日辦工作坊 AI物聯網實務經驗推向國際

中央社／ 台北3日電

在瑞昱半導體人才培育計畫支持下，台師大師生團隊前往日本，分別於大阪大學與金澤大學舉辦AIoT國際工作坊，將台灣在AI、物聯網及邊緣運算教育的實務經驗推向國際。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，工作坊聚焦於AIoT（智慧物聯網）核心技術實作，內容涵蓋AI基礎概念、模型訓練、邊緣裝置部署，以及瑞昱Ameba開發平台應用，讓參與者透過完整的理論與實作流程，了解AI技術如何實際應用於智慧裝置與未來產業。

台師大由研發長林政宏領軍，帶領6名博碩班學生赴日交流，學生團隊從前期規劃、教材準備，到現場擔任講師、助教及技術支援，展現高度專業能力、優異英文溝通技巧與成熟穩健的國際應對能力。

台師大跨域科技產業創新研究學院院長高文忠表示，此次工作坊有多重教育與戰略意義，包括推動台灣AIoT教育國際化，展現技術教育實力，深化與日本頂尖大學的學術交流與長期合作，培育學生國際移動力、教學實務能力與全球競爭力，擴大產學合作國際影響力，提升企業人才培育計畫價值。

協助此次台日雙方溝通協調的重要推手、台師大進修推廣學院副院長宋蕙伶提到，從前期與日本金澤大學及大阪大學的多次聯繫、課程規劃協調，到實際工作坊落地執行，雙方展現高度重視與合作誠意，反映日本合作夥伴對台師大教育實力與人才培育模式的肯定。

台師大指出，此次日本AIoT工作坊的成功，不僅是國際教育交流，更是台灣高教、產學合作與國際鏈結實力的重要展現；透過此次合作，台師大建立與日本金澤大學及大阪大學更緊密的合作基礎，為未來雙方在AI、智慧科技、人才培育及學術交流等面向開啟更多可能性。

產學合作 日本 團隊

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