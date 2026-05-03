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中大與鴻海打造衛星 將搭火箭升空執行通訊實驗

中央社／ 台北3日電

中央大學與鴻海科技集團研製星間寬頻通訊立方衛星「珍珠號ISL」，預計台灣時間5月3日下午3時於美國搭SpaceX獵鷹九號運載火箭升空，執行星間寬頻通訊實驗與太空環境探測。

中央大學今天發布新聞稿指出，中央大學與鴻海科技集團繼兩年前第1次合作的寬頻通訊立方衛星珍珠號1C與1H任務後，此次再度共同合作「珍珠號ISL」，共有兩台立方衛星，分別是PEARL-1A與PEARL-1B。

中央大學表示，兩台立方衛星搭載多個酬載，分別是瑞安電資承製的星間通訊酬載，中央大學自製的小型電離層探測儀與太陽能電池酬載，將搭乘SpaceX獵鷹九號運載火箭升空，前往距地表590公里高的太陽同步軌道，執行5年的星間寬頻通訊實驗與太空環境探測任務。

星間通訊酬載由中央大學委託國內廠商瑞安電資承製，在軌驗證工業技術研究院資訊與通訊研究所開發的軟硬體技術，這是國內首次以雙星進行Ka頻段星間寬頻鏈路驗證，並精進衛星與地面的Ka頻段寬頻通訊，未來可協助國內低軌衛星通訊終端設備製造業者與衛星進行通聯測試。

中央大學提到，小型電離層探測儀首次採用雙星同軌觀測，揭露並區分赤道地區電離層電漿密度不規則體的時空變化，有助於明瞭太空通訊干擾的成因與影響程度；太陽能電池酬載獲國家科學及技術委員會的大專學生研究計畫補助，讓國內廠商鋐泰光電與國家原子能科技研究院物理研究所研製的太陽能電池進行首次的在軌工程展示。

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