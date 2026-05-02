115年全大運開幕 中央大學「三代聖火」傳承儀式成焦點

115年全國大專校院運動會今晚在中央大學田徑場舉辦開幕儀式，此次匯集來自全國143所大專校院、超過1.2萬名運動員齊聚，典禮壓軸是「三代聖火」傳承儀式，以時光遞進展現運動精神的生生不息。

活動從下午就熱情展開，有樂天女孩啦啦隊、人氣樂團「怕胖團」與「中大紅襪隊」接力登場，帶動現場氣氛。今晚的開幕儀式，包含行政院長卓榮泰、運動部長李洋、環境部長彭啟明、桃園市副市長蘇俊賓、中央大學校長蕭述三等人皆出席活動。

行政院長卓榮泰出席表示，今天出席賽事開幕，有三項特別的指標意義，第一，今年中央大學遠赴北極領回聖火，照亮台灣，證明台灣正展開雙手歡迎全世界來到台灣，台灣也展現決心走向全世界，今年有可愛的賽會吉祥物Opi是一顆衛星，不但是中央大學的學術成果，他也鼓勵所有選手們，就像衛星一樣一飛沖天，達到最好的成績。

第二，去年9月成立運動部，向體育界借來一位金牌部長李洋，雖然來自學校，但不會少了一位指導學生進步的教授，會多了一位擦亮國家體育界跟運動界金字招牌的部長，要支持李洋。第三，在場的選手們，許多位都會參加名古屋亞運，希望大家在今天跟亞運上，展現最好的自己，拿回最好的成績。

李洋提到，看著在場的各位，讓他想起以前讀台北商業大學，那時邊訓練邊讀書的模樣，學習不只多一條路可以選擇，也會幫助運動表現，讓他自己在訓練場上有相同幫助，更有系統性知道自己需要什麼，要做些什麼。他送給現場的人一句話「擇你所愛，愛你所選」，祝福大家在這次全大運都能發揮好實力，順利完賽。

今晚開幕典禮，也是中央大學第三度承接全大運舉辦的責任，典禮最後壓軸是「三代聖火」傳承儀式，由中央大學田徑金牌校友林雪峰，手持民國77年的歷史火炬進場，傳遞給民國107年主辦活動的前校長周景揚，最後再傳承給蕭述三，象徵歷史榮耀的延續。火炬最終交棒給體操金牌名將邱敏翰，帶領11位聖火隊員共同點燃本屆聖火。全中運從2日至6日舉辦，邀請民眾一起走進校園，感受賽場的熱血與感動。

火炬最終交棒給體操金牌名將邱敏翰（前排白衣高舉聖火者），帶領11位聖火隊員共同點燃本屆聖火。記者江婉儀／攝影

115年全國大專校院運動會今晚在中央大學田徑場舉辦開幕儀式。記者江婉儀／攝影

115年全國大專校院運動會今晚在中央大學田徑場舉辦開幕儀式，行政院長卓榮泰表示，今天出席賽事開幕，有三項特別的指標意義。記者江婉儀／攝影

115年全國大專校院運動會今晚在中央大學田徑場舉辦開幕儀式，運動部長李洋表示，祝福大家在這次全大運都能發揮好實力，順利完賽。記者江婉儀／攝影