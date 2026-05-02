3大學生分別涉犯爆裂物及駭高鐵震驚社會 學者示警英雄主義法治薄弱

上個月發生2起重大社會案件，涉案者都是大學生，引發社會震驚討論。一起發生在嘉義縣竹崎鄉光華村某廢棄國小，2名國立大學生網路自學製作爆裂物引爆，法院裁定羈押禁見；另一起發生在清明連假，就讀私立大學林姓學生利用自學無線電技術，駭進高鐵干擾通訊系統，導致3列營運中列車同步緊急停駛延誤。對此，中正大學犯罪防治學系所教授兼教育學院院長鄭瑞隆直言，這類案件反映部分大學生法治薄弱與價值觀偏差。

2起案件一為自製爆裂物，一為駭入高鐵通訊系統，嚴重危害公共安全。前案涉及公共危險與槍砲彈藥相關罪責，後案觸犯妨害交通運輸安全與違反鐵路法等罪，法律責任重，讓外界關注大學生法治觀念是否出現警訊。

鄭瑞隆直言，這類案件反映部分大學生法治薄弱與價值觀偏差。他指出，少數學生個人、英雄主義作祟心態，追求刺激或自我實現，忽略行為觸法，對社會造成重大危害。

鄭瑞隆指出，目前大學校園對學生違規或犯錯，多採取寬容保護做法，透過銷除記過方式處理犯罪學生，雖有教育意義，但若缺乏法治觀念建立，恐讓學生低估行為後果，誤以為嚴重違法也能「補救」，助長偏差行為。

以嘉義縣爆裂物案件為例，2名學生從網路學習製作方式，選擇偏僻廢棄校園實驗，引爆具高度危險性，法院認定反覆實施之虞，裁定羈押禁見。用無線電駭進高鐵干擾通訊系統案件，涉案學生持有業餘無線電合法執照，卻未正確認知技術使用界線，最終釀成公共運輸安全事件。

鄭瑞隆強調，涉案大學生年滿18歲，依法須負刑事責任，一旦觸法，將面臨刑責與人生重大衝擊，對家庭造成極大壓力。面對連續案件帶來警訊，呼籲除加強校園法治教育，更應從價值觀引導著手，讓年輕人理解科技與知識使用邊界，避免因一時偏差或好奇，付出難以承擔的代價。

嘉義縣竹崎鄉光華村某廢棄國小，上個月2名國立大學生網路自學製作爆裂物引爆，法院裁定羈押禁見。記者魯永明／翻攝