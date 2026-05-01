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「不憋了！女廁運動30年」論壇 中山大學五四登場

聯合報／ 記者何定照／即時報導
台灣早期女廁常嚴重不足，中山大學將舉辦「不憋了！女廁運動三十周年論壇」，由畢恆達專題演講「廁所的性別平等之路」。本報資料照片
台灣早期女廁常嚴重不足，中山大學將舉辦「不憋了！女廁運動三十周年論壇」，由畢恆達專題演講「廁所的性別平等之路」。本報資料照片

由國立中山大學公民社會與民主創新共學計畫、性別研究學程主辦，並由性別平等教育委員會、公共事務管理研究所協辦的「不憋了！女廁運動三十周年論壇」，將於2026年5月4日上午9時30分至下午4時30分，在國立中山大學圖資大樓11樓博士廳舉行，歡迎各界報名參與。

開幕將由陳美華、于欽平、洪世謙致詞，彭渰雯主持，邀請台大建築與城鄉研究所退休教授畢恆達專題演講，主題為「廁所的性別平等之路」。

論壇場次一為「大學校園女學生運動」，由陳美華主持，四位講者分別為：曾昭媛（婦運工作者、台大女研社創社社員）、伍維婷（世新大學性別研究所所長、台大學生會前副會長及女研社前社長）、瞿欣怡（作家、文化大學女研社前社員）、孫瑞穗（智源永續公司執行長、台大性別與空間研究室創始成員）。

場次二為「女廁與無性別廁所運動」，由陳德容主持，講者包括：彭渰雯（中山大學公事所教授、女廁運動發起成員）、鍾兆佳（北投溫泉博物館館長、輔仁大學女研社前社員）、高宏翔（小莫，世新大學新聞系碩士，媽祖信仰實踐者、校園同志甦醒日前成員）、張明旭（台大學生會性工坊前負責人）。

場次三為「性別友善廁所之進展與挑戰」，由彭渰雯主持，五位講者分別為：吳怡靜（高雄市婦女新知協會理事）、蔡書弘（同志諮詢熱線常務理事）、丘愛芝（國際陰陽人組織中文版發起人）、吳宜霏（高雄市女性權益促進會理事長）、畢恆達（台大城鄉所退休教授）。

論壇全程免費，有意參加者請至報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenFv6iRxhIg-9Q8cHcLSeFq9u0m6J-DoeefpKLl0qHeIu_UQ/viewform

中山大學 性別

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