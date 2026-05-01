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獲精進經營補助凍漲學費 私校工會：能拒絕的極少

中央社／ 台北1日電

115學年度大專學雜費調幅公告為0.62%，但有接受精進校務經營計畫補助的大專不能調整。私校工會理事長尤榮輝表示，能拒絕補助的大專極少，仍要面對財務侵蝕、品質惡化的問題。

教育部近期發函各大學，公布115學年度的基本調幅為0.62%，但公函同時也說明，有獲得「補助大專校院精進校務經營計畫」的學校，不得調漲日間學制學雜費。

上述計畫是去年9月行政院通過的韌性特別預算案中的一環，計畫的目的是確保大學在國際局勢所帶來的財務壓力下，不需透過調漲學雜費來維持營運。根據教育部高教司於今年3月16日公告的統計，共有145校接受補助。也就是說，幾乎所有大專校院，今年都不能調整學雜費。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，「補助大專校院精進校務經營計畫」是政府以財政引導，作為間接凍漲學費的手段。教育部表面說今年學雜費可調漲0.62%，但實際有能力拒絕補助而調漲學費的大專校院恐怕極少。

尤榮輝憂心，長久以來台灣政府高度介入市場，透過政策手段控制供給量及價格。這種機制雖減輕家庭教育經費負擔，但當學雜費收入不及辦學成本時，產生的負面效果，仍值得社會思考。

尤榮輝指出，對公立大學來說，過度倚賴政府補助，恐限制依市場需求成長的創新發展能力；對私立大學來說，則要面臨財務侵蝕導致的教育品質惡化、甚至倒閉退場；而人人可輕易進入大學並取得學位，也造成浪費教育資源和學位貶值，值得社會深思。

行政院 教育部 私校

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