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靜宜大學生涉高鐵無線電盜接案 校方關注

中央社／ 台中1日電

台灣高鐵發生無線電遭盜接導致列車急停，涉案23歲林姓學生就讀的靜宜大學今天表示，持續關注事件發展，配合相關單位辦理後續事宜。

台灣高鐵日前發生無線電遭盜接導致3列車急停，台灣桃園地方檢察署昨天表示，涉案者是林姓無線電玩家，檢警28日搜索拘提到案，訊後以新台幣10萬元交保。

靜宜大學告訴中央社記者，已主動向警方了解情況，由於案件已進入司法程序，相關單位未提供進一步資料。

此外，相關人士說，林姓學生非資訊相關科系，班上同學大多知道有這個人，但許多人對林姓學生沒什麼印象；林姓學生可能是自行研究相關知識，卻闖下大禍。

高鐵 中央社 靜宜大學

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