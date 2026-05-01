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教育部公告115學年大學學雜費基準調幅0.62% 較去年0.7%略減

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部發函各大專校院，公告115學年度大專校院學雜費收費基準調整幅度為0.62%，較去年0.7%略減。圖／本報資料照片。
教育部發函各大專校院，公告115學年度大專校院學雜費收費基準調整幅度為0.62%，較去年0.7%略減。圖／本報資料照片。

教育部發函各大專校院，公告115學年度大專校院學雜費收費基準調整幅度為0.62%，較去年0.7%略減，以私立大學文學院一年收費10萬元新台幣計，約可調漲620元。但大學方指出，教育部今年設有一但書，受領「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」補助學校不得調漲。

依「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，學雜費基本調幅依消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率進行核算，由教育部每年公布基本調幅。

教育部核定並公告，115學年度學雜費收費基準調整幅度為0.62%，已於4月29日發函國內公私立大專校院。若以私立大學文學院一年學雜費約新台幣10萬元計算，若獲准調漲，一年約可多收新台幣620元，相當於每學期310元。

但教育部去年九月向行政院爭取到特別預算，在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下「強化高教人才培育」項目獲配200億元，其中65億元將用於精進大專校院校務經營，預估可照顧91萬名學生，但獲得補助學校114年到116年學年度不能調漲學雜費。

大學端表示，教育部近日發函給大學已將此列為但書，受領「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」補助學校不得調漲日間學制學雜費，若違反，教育部還會依辦法撤銷或廢止補助，以及令繳回補助經費，並依情節輕重停止計畫後續補助，而且學校已經領了錢，「基本上只能認了。」且受領補助的學校非常多，恐怕沒有任何一間學校符合調升的資格。

根據教育部公告，去年學雜費收費基準調整幅度為0.7%，113學年度則為0.61%、112學年度0.53%、111學年度0.44%，而近年最高仍屬110學年度的1.26%。若學校欲調整學雜費，須完成校內公開程序後並於期限內向教育部申請，再由教育部組織學雜費審議小組審議，但近年成功調整學雜費的學校僅鳳毛麟角。

教育部 調漲

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