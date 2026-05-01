學雜費基本調幅0.62% 獲校務經營補助大專不能漲
115學年度大專校院學雜費收費基準近期公布，調整幅度為0.62%，較去年0.7%略減。但去年行政院通過韌性特別預算案，約65億元用於大學校務經營，已明定受補助學校不能調整學費。
依「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，學雜費基本調幅依消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率進行核算，由教育部每年公布基本調幅。
教育部近期發函各大學，公布115學年度的基本調幅為0.62%，以私立學校一年學費約新台幣10萬元估算，若獲準調漲，學費負擔約增加新台幣620元。
不過，行政院去年9月通過韌性特別預算案，其中65億元用於「補助大專校院精進校務經營計畫」，全國多數大專都有接受補助。
上述計畫的目的是確保大學在國際局勢所帶來的財務壓力下，不需透過調漲學雜費來維持運營。當時教育部即和各校約定，受補助學校在114到116學年度不調漲日間部學雜費。
今年的基本調幅0.62%，略低於114學年度的0.7%，但高於113學年度的0.61%、112學年度的0.53%、111學年度的0.44%。依照規定，大專須完成校內相關資訊及研議公開程序後，於公告期限內提出申請，再由教育部組織學雜費審議小組審議。
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