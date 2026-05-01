警大籌設科技犯罪偵查碩士在職專班 今年9月招生15人
內政部昨(30)日於部務會報後記者會中提到中央警察大學正在籌設「科技犯罪偵查碩士在職專班」，預計今(115)年9月開始招生。對此，警大今日說明，鑑於全球新興犯罪樣態迅速演變，科技化、跨域化及匿名化特徵日益凸顯，已對國內外執法機關之偵查模式與能力形成重大挑戰。為有效提升我國面對新型態犯罪之偵查量能，亟需培養兼具科技偵查思維、資通訊技術、數位鑑識、資安防護、虛擬資產追蹤、人工智慧及科技法制知能科技偵查人才。因此，該校設立「科技犯罪偵查碩士在職專班」，透過系統化之高階教育與跨域課程整合，強化執法人員科技偵查專業，縮短學用落差，全面提升我國執法機關因應未來犯罪挑戰之整體韌性與專業能量。
警大表示，該專班自115學年度起（今年9月）預計招收15名研究生，招生對象涵蓋內政部警政署、移民署、海洋委員會海巡署或與警察、檢察、調查、憲兵、廉政等執法或情報機關推薦，具有學士學位之科技偵查現任或儲備人員。該專班依《學位授予法》規定，學位論文得以「專業實務報告」代替，確保研究成果能直接對接偵查現場，畢業後授予碩士學位。另專班研究生將優先使用警大近年斥資建置之「加密貨幣金流追蹤監控實驗室」及「AI輔助刑案分析系統」等實驗室及平台，縮短科技偵查的學用落差。修業年限為2年6個月至4年，讓在職人員能兼顧實務工作與學術深造，逐步完成高階偵查專業認證。學費每學期約1萬5000元，薦派就讀之研究生，均得依行政院及所屬機關學校《公務人員訓練進修實施辦法》第八條規定，向原單位申請公費補助，以鼓勵優質公務人才進修。
警大強調，將持續結合業界、實務界優秀師資及該校教授團隊，採聯合授課方式，推動學術與實務交流，並透過產官學合作平台，強化跨域整合與專業培育。期盼藉由「科技犯罪偵查碩士在職專班」之設立，為我國培養兼具理論深度與實務敏銳度之高階科技偵查人才，厚植執法機關面對新興犯罪挑戰之核心能量，共同守護社會安全與法治秩序。
本文章來自《桃園電子報》。原文：警大籌設科技犯罪偵查碩士在職專班 今年9月招生15人
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