復育蘭嶼瀕危珠光鳳蝶 台師大推跨國、跨域合作

台灣師範大學生命科學系教授徐堉峰團隊為拯救蘭嶼瀕危蝶種「珠光鳳蝶」，推動跨國、跨領域的復育計畫，在蝶類棲地補植食草，今年4月更邀請日本學者一同前往蘭嶼考察。

台師大今天發布新聞稿指出，珠光鳳蝶幼蟲仰賴單一食草「港口馬兜鈴」，這種植物僅生長於蘭嶼沿岸灌叢、樹叢及森林邊緣。由於食草分布狹窄且棲地遭受破壞，蝶群數量急遽下降，屬瀕危蝶種。

為了守護珠光鳳蝶，徐堉峰帶領研究團隊和順天堂藥廠總經理莊武璋合作，啟動生態復育計畫。由順天堂子公司樂茂農業提供港口馬兜鈴樹苗，並聘請蘭嶼達悟族人施拿保（Syamankamatahen）在蝶類棲地補植食草，逐步恢復蝶群族群數量。

台師大永續發展中心主任吳忠信指出，復育計畫不僅是保護單一物種，更促進整體生態系永續，並結合原住民文化特色，提升蘭嶼的生態旅遊價值。團隊也與台灣蘭海文教發展協會、蘭嶼部落文化基金會、蘭嶼朗島國小合作，推動生態教育課程，讓學童認識蝶類保育的重要性。

今年4月台師大邀請日本東京大學博物館昆蟲自然史學研究室學者矢後勝前往蘭嶼，共同投入珠光鳳蝶的復育工作。期盼透過跨國合作與在地行動，呼應SDGs（聯合國永續發展目標）第15項「陸域生態」與第17項「夥伴關係」的精神，並展現大學的社會責任。