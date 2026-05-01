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守護長者健康 嘉南藥大師生研發創意胡麻料理、精油香氛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥大師生研發創意胡麻料理、搭配精油香氛促進西港在地長者健康。圖／生活系提供
嘉南藥大師生研發創意胡麻料理、搭配精油香氛促進西港在地長者健康。圖／生活系提供

嘉南藥理大學生活保健系師生走進台南西港社區，戴三堡老師以專業芳療提醒在地長輩關心健康，林宇志老師研發西港胡麻創新料理，轉化地方特色產業為營養樂齡輕食。

校方表示，生活系師生組成「西港風．敘事雲」USR計畫團隊今天在西港區港東里舉辦「香遇西港．樂齡健康與胡麻飲食體驗」活動。結合精油舒緩健康促進與在地胡麻創意飲食，「展現跨世代共融溫暖活力」。

戴三堡老師先帶領學生陪同長輩進行「精油舒緩健康促進」，結合專業芳香療法與簡易居家按摩，指導協助社區長輩舒緩筋骨、促進血液循環，學生陪伴引導長輩們如何放鬆身體，跨世代互動讓長輩感受到青銀共融的溫暖與地方情感連結。

林宇志老師以西港在地特產芝麻開發符合長者咀嚼與吞嚥的「雞絲麻醬烙餅」。林宇志表示，麵皮採用「半燙麵」技法，口感較傳統烙餅更為鬆軟、易消化，並揉入在地黑芝麻粉與芝麻清油，讓餅皮呈現精緻的大理石花紋。

他說，內餡選用清爽生菜與低溫烹調的舒肥雞胸肉，淋上特製黑芝麻拌醬，提供高齡者所需的優質蛋白質與不飽和脂肪酸，讓長輩吃得開心無負擔。

林老師還特別研製「芝麻油潑辣子」，以川味香料為基底，結合西港芝麻清油的醇厚香氣，口感溫潤不燥辣，拌入麵食或作為沾料都讓在場長輩稱讚這味「在地香」層次感十足。

智慧生活學院院長薛雅明表示，USR計畫核心在於「人才培育」與「在地連結」，學生能將課堂專業知識應用於實務，教師則研發提升在地特產附加價值。這次活動不僅體現對長者健康實質關懷，更契合聯合國永續發展目標的「健康與福祉」及「永續城市與社區」，推動校園與地方共同成長，實踐永續發展願景。

嘉南藥大師生研發創意胡麻料理、搭配精油香氛促進西港在地長者健康。圖／生活系提供
嘉南藥大師生研發創意胡麻料理、搭配精油香氛促進西港在地長者健康。圖／生活系提供

嘉南藥大師生研發創意胡麻料理、搭配精油香氛促進西港在地長者健康。圖／生活系提供
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嘉南藥大師生研發創意胡麻料理、搭配精油香氛促進西港在地長者健康。圖／生活系提供
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