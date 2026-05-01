台師大攜手日本團隊 推動蘭嶼瀕危「珠光鳳蝶」復育
國立台灣師範大學生命科學系教授徐堉峰研究團隊，今年4月邀請日本東京大學博物館昆蟲自然史學研究室博士矢後勝也與博士沈宗諭前往蘭嶼，投入生態環境保護與瀕危蝶種「珠光鳳蝶」復育工作，結合學術與在地族群推動永續保育、落實大學社會責任。
珠光鳳蝶幼蟲仰賴單一食「草港口馬兜鈴」（Aristolochia zollingeriana），植物僅生長於蘭嶼沿岸灌叢、樹叢及森林邊緣。由於食草分布狹窄且棲地遭受破壞，導致蝶群數量急遽下降，並被列為保育類物種。
為了守護珍稀蝶種，徐堉峰研究團隊與台師大化學系79級校友、順天堂藥廠股份有限公司總經理莊武璋攜手合作，啟動「蘭嶼珠光鳳蝶 ESG 生態復育計畫」。由順天堂子公司樂茂農業提供港口馬兜鈴樹苗，並聘請蘭嶼達悟族人施拿保（Syamankamatahen）在蝶類棲地補植食草，逐步恢復蝶群族群數量。
台師大表示，本次跨域合作結合學術、企業與在地族群力量，共同推動永續。除了復育行動，台師大亦與台灣蘭海文教發展協會、蘭嶼部落文化基金會及蘭嶼朗島國小合作，推動生態教育課程，讓學童認識蝶類保育的重要性。展現大學社會責任（USR），且復育工作不僅是保護單一物種，也是SDG 13「氣候行動」 與SDG 15「陸域生態」 的具體實踐，透過生態修復提升整體環境韌性。
台師大永續發展中心主任吳忠信說，復育計畫不僅是保護單一物種，更促進整體生態系永續，並結合原住民文化特色，提升蘭嶼的生態旅遊價值。行動除了展現在地關懷，也呼應SDG 8「合適的工作與經濟成長」，透過生態旅遊創造地方永續發展契機。
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