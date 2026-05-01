7年磨出1顆關鍵細胞 高雄大學ASK-K1技轉搶進國際市場

學研成果直攻國際市場，國立高雄大學宣布與法國動物保健大廠Virbac維克藥廠簽署技術移轉合作，授權生命科學系教授温秋明團隊研發的「ASK-K1細胞株」，歷時多年累積的研究能量，從實驗室走向全球動物疫苗產業鏈。

歷經7年磨合，高雄大學與Virbac2018年已累積6項產學成果，一路從基礎研究推進至應用端，這次技轉被視為雙方合作重要里程碑，凸顯台灣學研體系在動物生技領域逐步站穩國際位置。

產學育成中心主任郭錦福表示，學界若停留在論文發表，影響力終究有限，唯有與產業接軌，才能讓技術真正被用到，透過與國際企業長期合作，不僅提升研發成果價值，也讓學生在過程中累積跨域與國際實戰經驗，這才是人才培育的關鍵。

攤開技轉核心，「ASK-K1細胞株」是温秋明團隊長期深耕動物細胞培養與魚病研究的結晶，可用於冷水魚病毒的高效生產，對水產疫苗開發與疾病防治具有關鍵角色，這項技術若順利商品化，將直接切入全球水產養殖防疫需求，市場潛力不容小覷。

Virbac集團生物研發總監Jules Minke說，雙方多年來建立穩固信任，高大研究實力具國際競爭力，未來將推進該技術的商業應用，深化雙方合作，帶動動物疫苗產業成長。

國立高雄大學宣布與法國動物保健大廠Virbac維克藥廠簽署技術移轉合作。圖／高雄大學提供