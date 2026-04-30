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陽明交大獲贈運算設備 推動生成式AI深化研究

中央社／ 新竹市30日電

國立陽明交通大學今天獲耐能智慧捐贈3台高性能AI設備，可針對生成式AI（人工智慧）與大型語言模型等領域深化研究，強化學生從模型訓練到系統整合的實務能力。

陽明交大副校長唐震寰致詞表示，AI競爭已從單純算力規模轉向能效與部署彈性的系統架構，耐能提供的低功耗、邊緣部署平台，能協助校方在既有運算基礎上導入邊緣運算能力，逐步朝向「雲邊協同」的新型AI基礎架構轉型發展。

耐能智慧執行長劉峻誠說，隨著生成式AI快速發展，產業需求已轉向追求效率與能耗的平衡，這款設備設計初衷即是以低於傳統GPU（圖形處理器）的功耗，提供支援大型語言模型的實用平台，期望讓學界提早接觸實際部署環境，培養出具備系統整合能力的優秀人才。

陽明交大電機系主任方凱田指出，獲贈的設備將導入人工智慧導論與大型語言模型等課程，讓學生參與模型優化流程，隨著AI應用從雲端走入終端，此次產學合作被視為銜接產業需求、強化落地能力的重要里程碑。

陽明交大提供新聞稿表示，這批設備導入後將使校內AI教學從單純的理論訓練，延伸至終端設備的實務部署，學生往後能在校園內直接進行大型語言模型推論與優化，透過模型量化及知識蒸餾等關鍵技術實作，將AI應用開發與即時運算情境結合，縮短學術研究與產業實務的距離。

人工智慧 規模 陽明交大 AI

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