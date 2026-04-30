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AI結合KTV 中山大學跨校團隊助原鄉口腔健檢

中央社／ 高雄30日電

為提升原鄉長者口腔照護品質，國立中山大學攜手高雄醫學大學、雲林科技大學及高雄科技大學，跨校AI創新團隊陪長輩一邊唱KTV、一邊完成全方位口腔健檢，過程歡笑聲不斷。

中山大學今天發布新聞稿表示，4校組成跨校、跨領域團隊，至屏東霧台鄉文化健康站幫長輩口腔健檢，創新團隊透過趣味的科技體驗，讓長輩們在歡笑聲中完成復健運動。

中山大學護理學系副教授陳嬿今指出，此為國家科學及技術委員會支持的「原民長者口腔健康與促進：從田野到醫療與AI的應用」社會實踐計畫，這次活動特別關注原鄉高齡者常見的口腔功能退化問題。

研究團隊初步調查發現，霧台長輩大多在80至90歲以上，相較於都市長輩平均約74歲，原鄉長輩面臨更明顯的老化挑戰。隨著年齡增長，長輩們逐漸出現現存牙齒減少、咀嚼與吞嚥變得吃力，以及舌頭力量不足等口腔機能下降的狀況。

團隊表示，為增加長輩復健、健檢意願，團隊將生硬的醫療檢測變成有趣的闖關遊戲，在霧台文健站導入創新研發的「AI舌肌復健遊戲平台」與「KTV互動系統」。

陳嬿今說明，「AI舌肌復健遊戲平台」透過虛擬實境技術捕捉舌頭動作，長輩們只要對著螢幕「動動舌頭」就能玩遊戲，不僅大幅提高主動訓練的意願，還能將動作精準轉化為科學數據。

「KTV互動系統」則將長輩最愛的唱歌活動結合檢測，跟著伴唱機螢幕上變色的歌詞大聲歡唱或跟讀，長輩們在輕鬆的情境中，不知不覺完成唇部與口腔肌肉的活動力評估。

除導入科技復健，團隊也完整記錄長輩目前的飲食狀況。未來將進一步優化問卷設計，把蔬菜、蛋白質、全穀雜糧與水果等類別納入評估，以建立更完整的部落飲食資料庫。

中山大學西灣學院教授王宏仁表示，未來這套系統將朝「電視螢幕搭配小型AI裝置」方向發展，整合建置雲端平台，讓長輩在熟悉的部落據點就能輕鬆使用；此外，團隊將走訪更多部落，預計推出符合部落文化的口腔健康手冊。

健康 團隊 高雄科技大學

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