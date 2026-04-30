暨大新設修業3年學士後護理學系 6月10日前開放報名
國立暨南國際大學為培養非醫護背景跨領域人才，於3年內完成專業護理師訓練銜接就業，115學年度成立學士後護理學系，除為醫療體系注入新血，更提供欲轉職者新選擇。
校方表示，為支撐學生轉職決心，學校與大型教學醫院合作，提供助學金與保障就業機會，實現學習、實習、就業一體化路徑，即日起至6月10日開放具備學士學位的社會人士或應屆畢業生報名學士後護理學系。
校方提及，不同於傳統4年的護理教育，暨大學士後護理學系為已具備學士學位的轉職者量身打造；3年修業規劃中，前2年聚焦專業護理課程，鼓勵學生參與國際交流與海外學習，第3年全面進入教學醫院實習。
暨大校長武東星今天透過新聞稿表示，隨著台灣邁入超高齡社會，充足的護理人才直接關係國家醫療品質與長照體系穩定，暨大成立學士後護理學系，不僅為填補醫療產業人才缺口，更希望發揮綜合大學優勢；商管、人文、工程等不同背景人才，若結合護理專業，將為智慧醫療與精準照護注入更多創新思維。
暨大表示，現代護理專業已從傳統照護服務型態，轉型為結合智慧科技、心理諮商與社區健康的「大健康」產業核心，因此系所課程設計特別整合AI健康科技，培養具備科技素養的護理尖兵，讓畢業生能在醫院及機構服務，也可成為未來健康產業關鍵專才。
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