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成大「生理假新制」今上路 學生會倡議、校方支持

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
成大今天起實施生理假新制每月2次每次 1 天，支持學生身心健康。圖／成大提供
成大今天起實施生理假新制每月2次每次 1 天，支持學生身心健康。圖／成大提供

國立成功大學為強化校園性別友善與學生身心支持機制，今天起實施生理假新制，明定女學生如因生理期身體不適，每月可申請2次、每次1天。

提出倡議的成大學生會肯定學校迅速回應並持續推進，對學生提出意見的高度重視與包容，這樣的互動模式會讓學生更有信心參與公共事務，共同推動校園制度的正向改變。

成大表示，新制源自去年底「學生與校長有約」座談會，由學生會會長江守恒與學生會權益部次長許雅淳提出建議，反映女性學生於生理期間常面臨不適，影響學習與日常作息，建議調整現行制度以提升彈性與友善程度。

校方指出，當時校長沈孟儒即當場正面回應，並指示學務單位研議可行方案。沈孟儒具婦產科醫師背景，會中亦從醫學角度說明，月經周期的身體不適特別是經痛，難以被男性感同身受。在過去父權社會氛圍下，女性身體經驗較少獲得重視與發聲空間，如今學生願意在公共議題中提出具體主張，值得肯定及給予支持。

成大學務長洪良宜表示，新制經跨單位研議後定案，已於今日正式上路，盼兼顧學生實際需求與校務管理一致性。學務處同步發出全校信件說明，指出生理假申請原則為「每月最多2次、每次以1天為原則」，依請假系統及規定辦理，並提醒教師予以尊重與支持。

成功大學 成大 學生會 生理假

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