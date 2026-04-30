成大實施生理假新制 女學生每月2次、每次1天

國立成功大學今天宣布實施女學生生理假新制，從原本每月1天改為「每月2次，每次1天」，提供更具彈性休養與調適空間。

成大學務處今天發出全校信宣告生理假新制即日起開始實施，信件內容指出：「生理週期正常約介於21天至35天，本校女同學如因生理日致身體不適，得申請生理假」。「生理假新制『1個月最多兩次生理假，每次以1天為原則』」。

成大說明，生理假新制推動源起於去年底「學生與校長有約」座談會，學生會長、不分系大三江守恒和學生會權益部次長、政治系大三許雅淳共同提出建議，訴求應延長生理假，獲得校長沈孟儒回應支持，指示學務處研擬新制變革。

沈孟儒表示，經痛難以被男性感同身受，在過去父權社會氛圍下，女性身體經驗較少獲得重視與發聲空間，如今學生願在公共議題提出具體主張，校方也樂見學生勇於倡議性別友善政策，將全力支持相關制度討論和推動。（編輯：陳清芳）1