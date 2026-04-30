陸籍依親學生上台大遭阻 教育部長：期待他未來有更好發展

監察院日前決定重新調查四年前新竹市前市長林智堅台大國發所論文撤銷一案。台大副校長曾宛如今天表示，台大教務處沒有行政疏漏；立委羅智強則炮轟監察院「可恥」，「你這麼閒，專找台大麻煩。」

2026-04-30 10:55