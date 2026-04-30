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陸籍依親學生上台大遭阻 教育部長：期待他未來有更好發展
教育部長鄭英耀上午出席立法院教育委員會前受訪，針對一名中國籍學生隨父母來台，持許可證在我國就讀普台高中，今年透過「繁星推薦」錄取國立台灣大學，無法直接轉為中生就讀台大。鄭英耀表示，需依現行法律規定辦理，期待他未來有更好發展。
根據「兩岸人民關係條例」，該學生年滿18歲成年後依規定必須離境，無法直接轉為中生就讀台大。教育部說明該學生係屬「停居留許可」範疇，非就學資格問題，學生係以其父親「投資經營管理」隨行子女身分，依規定成年後即喪失居留事由，因此無法在我國繼續居留與就學。
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