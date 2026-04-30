監察院重查4年前林智堅論文抄襲案 立委轟可恥「專找台大麻煩」

監察院日前決定重新調查四年前新竹市前市長林智堅台大國發所論文撤銷一案。台大副校長曾宛如今天表示，台大教務處沒有行政疏漏；立委羅智強則炮轟監察院「可恥」，「你這麼閒，專找台大麻煩。」

林智堅2022年因論文涉抄襲遭檢舉，後由台大學倫會認定論文抄襲，由教育部撤銷其台大國發所碩士學歷。但事隔四年，監察院近日發函，要求當時擔任學倫會召集人的台大社科院長蘇宏達說明相關審查過程，了解學位撤銷程序是否存有疑義。

立法院今天舉行教育文化委員會審查國立大學校務基金，並邀請國立大學校長列席。羅智強詢問曾宛如，台大當年有何疏漏？曾則表示，台大有非常完整的學倫相關規定，該案為碩士論文涉及抄襲，111年學倫會做成決議後送教務處，教務處依照學倫會調查結果予以撤銷，教務處沒有行政疏漏。

羅智強則指出，監察院一年可能接獲一萬件陳情案，約9900件沒有派查，結果今天直接染指林智堅案，「監察院可恥啊，你這麼閒，去找台大麻煩。」派查的1000件，就偏偏選上台大，當事人林智堅已經自行撤銷訴願，代表其已經認了，台大到底還有什麼疏失。

羅智強痛批，「但就出了一個監察院，正事不管。」監察院應該去管官員、政風、端正官箴，什麼時候可以染指大學自治了？呼籲教育部長鄭英耀，不要只當大學的後盾，要當台灣民主的後盾，也請監察院適可而止。