大學僅4成設專職性平人員 鄭英耀向校長喊話增聘
教育部統計，僅有4成大學有專職的性平人員；立委擔心一人須服務上千學生，會忙到焦頭爛額。教育部長鄭英耀今天向所有大學校長喊話，呼籲增加人力，維護學生的受教權和人權。
立法院教育及文化委員會今天審議國立大學校務基金預算，民主進步黨籍立法委員林宜瑾質詢時問及，性別平等教育法實施後，人們的性別意識抬頭，各校性平會收到的案件越來越多，承辦人力卻不足。
林宜瑾表示，據她所知，不少學校只有一名性平人員，卻要服務上千名學生，很多甚至是「兼辦」性平業務。一旦收到性平案件，須在2個月內處理完畢，面對複雜的流程，一定會忙到焦頭爛額。
林宜瑾說，學校反映人才招募困難、專業性不足、人員更迭頻繁且難以累積經驗。教育部曾發函，請各校以學務創新人力增聘性平人員，卻只有5所學校照做。
教育部長鄭英耀表示，目前統計約4成大專院校有專職的性平人力，教育部今年會寬列經費，支持各校在校安人力中增聘性平專職人員。
由於各國立大學校長、副校長也都在教文會議場，鄭英耀利用機會喊話和宣示，推動性平就是最好的人權教育，人力不足就是緣木求魚，未來一定會列入施政重點；希望各大學校長一同重視此事，確保學生的受教權，並共同維護人權。
鄭英耀也觀察到，目前有一些學校的諮商輔導單位，除了服務學生外，也開放服務教職員、行政人員，給予更多的支持力量。教育部將持續透過專案增能，邀請資深人員分享處理案例的技巧，減少各校性平人員的壓力。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。