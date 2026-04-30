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大學僅4成設專職性平人員 鄭英耀向校長喊話增聘

中央社／ 台北30日電

教育部統計，僅有4成大學有專職的性平人員；立委擔心一人須服務上千學生，會忙到焦頭爛額。教育部長鄭英耀今天向所有大學校長喊話，呼籲增加人力，維護學生的受教權和人權

立法院教育及文化委員會今天審議國立大學校務基金預算，民主進步黨籍立法委員林宜瑾質詢時問及，性別平等教育法實施後，人們的性別意識抬頭，各校性平會收到的案件越來越多，承辦人力卻不足。

林宜瑾表示，據她所知，不少學校只有一名性平人員，卻要服務上千名學生，很多甚至是「兼辦」性平業務。一旦收到性平案件，須在2個月內處理完畢，面對複雜的流程，一定會忙到焦頭爛額。

林宜瑾說，學校反映人才招募困難、專業性不足、人員更迭頻繁且難以累積經驗。教育部曾發函，請各校以學務創新人力增聘性平人員，卻只有5所學校照做。

教育部長鄭英耀表示，目前統計約4成大專院校有專職的性平人力，教育部今年會寬列經費，支持各校在校安人力中增聘性平專職人員。

由於各國立大學校長、副校長也都在教文會議場，鄭英耀利用機會喊話和宣示，推動性平就是最好的人權教育，人力不足就是緣木求魚，未來一定會列入施政重點；希望各大學校長一同重視此事，確保學生的受教權，並共同維護人權。

鄭英耀也觀察到，目前有一些學校的諮商輔導單位，除了服務學生外，也開放服務教職員、行政人員，給予更多的支持力量。教育部將持續透過專案增能，邀請資深人員分享處理案例的技巧，減少各校性平人員的壓力。

人權 人力 鄭英耀

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