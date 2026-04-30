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防霸凌…南韓頂大宣示永不錄取 台大：可列校務會議討論

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
近日韓國知名大學設立相關標準，只要學生高中階段時遭證實曾犯校園霸凌案，可終身不錄取。台大副校長曾宛如對此表示，若有必要，台大可於校務會議上討論。圖為台大校園。本報資料照片
近日韓國知名大學設立相關標準，只要學生高中階段時遭證實曾犯校園霸凌案，可終身不錄取。台大副校長曾宛如對此表示，若有必要，台大可於校務會議上討論。圖為台大校園。本報資料照片

立法院今天舉行教育文化委員會，討論國立大學校務基金、國立大學附設醫院作業基金等案，並邀請各國立大學校長列席。立委柯志恩於質詢時表示，近日韓國知名大學設立相關標準，只要學生高中階段時遭證實曾犯校園霸凌案，可終身不錄取。台大副校長曾宛如則回應，若有必要，台大可於校務會議上討論，「沒有問題」。

柯志恩說，先前數間韓國頂尖大學宣布，2025年起，無論學生在學表現、入學考試表現如何，將拒收校園霸凌者。韓國教育部也宣布，將於今年將此方案推廣到全國，曾經犯校園霸凌確定者，即便考上名校也終身不錄取，韓國的大學不是只在乎分數也承擔社會責任，盼起示範作用，請問台大是否支持？

台大副校長曾宛如則說，台大絕對是霸凌零容忍，但還是要看個案狀況並顧及學生權益，若有討論必要，可以放入校務會議內，「我們可以提案討論，沒有問題」。

另外，5月中旬起，升大學申請入學二階甄選將登場。柯志恩也說，學習歷程檔案未提交率隨年級、隨屆持續上升，經濟弱勢家庭子女未提交率高達6成2，更是高於一般生的4成8。

柯志恩也說，有學生曾繳交過300頁的檔案內容，質疑教授是否會認真看；學習歷程檔案也引發信任危機，如有補習班代做、花錢買競賽證明等，原本的教育改革，變成家長的經濟軍備競賽。台大怎麼看待學生的學習歷程檔案？

曾宛如則說，自己也曾參與過二階甄審，但坦白說，每個系是否看重學習歷程檔案差異大，無法代替每個系回答，但確實有科系十分看重。

立法院 教育 韓國

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