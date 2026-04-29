師資生對踏入教職卻步…調查揭原因！8成憂投訴、7成認不受尊重

台師大學生會今天公布師資生問卷調查，關於降低投入教育職場的原因，80.1%師資生擔心被投訴、調查，70.6%認為教師不受社會尊重，69.9%認為薪資不夠吸引人。

教師荒議題受關注，台灣師範大學學生會與台灣師範大學師資生聯會4月針對校內師資生進行問卷調查，有效樣本數為326份，並於今天舉行「我先師培了！」教育政策論壇，公布問卷調查結果，希望傳達師資生心聲，讓政策端納入考量。

根據調查指出，57.7%師資生認為取得教師證可作為未來職涯保障，55.2%認為取得師資生資格可保留職涯選擇；至於降低投入教育職場的原因，80.1%師資生擔心被投訴、調查，70.6%認為教師不受社會尊重，69.9%認為薪資不夠吸引人。

調查顯示，師資生認為教育專業課程中，最應培養的是危機處理能力，其次是人際溝通、領導、學生輔導；31.9%師資生認為實習津貼應領1.5萬至2萬元，22.4%認為應領2萬至2.5萬元；至於提高投入教育職場意願的方法，92.9%師資生認為應提高薪資，71.5%認為應穩定開出正式教師缺額。

台師大學生會會長黃莨騰提到，從問卷調查可知，教育現場並非師資生唯一的選擇，擔心被投訴、薪水差、不受尊重、教甄開缺不穩定等都是影響師資生不想進職場的原因；師資生多認為實習津貼應提高（現行為1萬元），提高教師待遇也有助於提高師資生投入教育職場的意願。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，現在教育環境就是錢少、事多、還有職安（被投訴）問題，現場老師碰到的狀況，確實會影響師資生未來是否願意進到職場；另外，師資生在實習過程中也做了很多事，因此建議實習津貼應該往基本工資靠近。

台師大師資生聯會會長張語宸提到，現在想當老師的師資生越來越少，雖然很多人仍懷抱教育熱忱，但這些熱情能否持續，會受薪資待遇、現場環境是否友善等影響；他期待教師待遇能提升，跟業界拉近距離，並建議師培課程跟實務接近，讓師資生瞭解如何在現場應用。