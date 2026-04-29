大專宿舍宵禁引爭議 高餐大強調安全與彈性並重

台灣大專院校宿舍宵禁制度長年引發爭議，學生團體認為應回歸成年學生的自主權，而校方則多從安全與管理角度出發進行規範。根據台灣學生聯合會統計，目前全台仍有69所大專院校實施宿舍宵禁制度，占整體比例約49.64%，接近半數，其中包含7所國立、62所私立學校，顯示此制度在台灣高教體系中仍具相當普遍性。以台灣學生聯合會為代表的學生團體主張，宿舍宵禁多透過點名、門禁管制甚至違規懲處等方式實施，已過度干涉成年學生的生活自由。他們呼籲各校應全面檢討並解除宵禁，落實學生作為「成年人」的自主權與行動自由。

不過，校方立場則呈現不同考量。國立高雄餐旅大學表示，該校宿舍確實設有宵禁，但在執行上採取較具彈性與人性化的措施。宿舍管制時間為晚間23時30分至翌日清晨5時30分，晚間10時起，管理人員會透過宿舍群組進行點名確認，學生只要在線回應或有門禁刷卡紀錄，即視為符合規定。

若學生未在時間內回應，管理人員將主動以電話聯繫確認其狀況，必要時通知家長，以掌握學生安全。對於臨時晚歸的學生，學校也提供彈性處理，經確認實際情況與返宿時間後，將安排專人等候，甚至「留一盞燈」直到學生返宿休息，強調在管理與關懷之間取得平衡。

校方也指出，該校學生男女比例約為3比7，女性占多數，且設有五專學制，其中餐飲廚藝科學生多為未成年，基於人身安全考量，仍需一定程度的管理機制。因此，宿舍宵禁制度在該校不僅是紀律問題，也涉及未成年學生保護責任。

此外，台學聯也指出，目前甚至仍有個別學校僅對國際學生設立宵禁，引發差別待遇的質疑。整體而言，宿舍宵禁議題已從單純的校園管理問題，延伸至學生權利、平等對待與教育理念的討論。在學生自主與校園安全之間如何取得平衡，仍是各大專院校與教育主管機關必須面對的重要課題。

高雄餐旅大學表示，對於臨時晚歸的學生，學也提供彈性處理，經確認實際情況與返宿時間後，將安排專人等候，甚至「留一盞燈」直到學生返宿休息，強調在管理與關懷之間取得平衡。記者劉學聖／攝影