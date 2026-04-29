北榮推護理系學生工讀 減輕臨床護理師負擔

護理人力緊迫挑戰，台北榮總護理部推動契約部分工時實習護理制度，由各臨床單位廣納在學護理系學生，以工讀生形式簽訂契約，協助病房庶務等工作，減輕臨床護理師工作負擔。

護理人力短缺是全球共同困境，台北榮總護理部主任沈青青今天在記者會指出，院內去年留任率維持9成以上，離職率為近5至6年最低，薪資獎勵與福利制度是重要關鍵。北榮嘗試擴大多元人力招募，採取契約部分工時實習護理。

台北榮總護理部督導長齊珍慈說明，由在學護理系學生作為工讀生，協助病人送餐、取藥、文件遞送等，整理護理站環境、補充耗材與庫存物品，或護理師進行病人資料整理、影印及資料登錄等行政庶務，在護理師指導下，還能幫病人基本生活照護，如翻身、協助進食等。

據北榮統計，契約部分工時實習護理制度實施至今，已有64個單位接受77名在學護理系工讀生協助臨床照護。齊珍慈說，藉由在學護理系工讀生協助病房庶務工作，減輕臨床護理師非直接護理工作負擔，得以將時間與心力回歸直接照護，同時還能營造人才留任願景。

面對媒體詢問如何看待衛福部擬訂護病比標準，沈青青表示，北榮已符合現行三班護病比的規範，因此若未來官方訂護病比標準，評估影響不大。此外，院內提供的護病比獎金在公立醫院中具有相當競爭力，有助提升人才吸引力。