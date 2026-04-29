都成年大學宿舍還有宵禁…學團促廢除 教部：鼓勵檢討不合時宜規定

曾因學習歷程爭議遭5校醫學系取消錄取資格的「最佳辯士」楊承叡，沉寂一段時間後再度回到公眾視野。他宣布參選成功大學第34屆學生會長，成為2號候選人，搭檔政治系三年級的陳彥馨，以「承諾同行，用馨傾聽」為競

2026-04-29 11:06