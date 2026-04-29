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都成年大學宿舍還有宵禁…學團促廢除 教部：鼓勵檢討不合時宜規定

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中原大學學生會會長施宥烽（左起）、台學聯理事長陳昱仁與台學聯學權委主委黃莨騰，呼籲教育部應要求各大專院校檢討並廢除不合時宜的宵禁制度，並納入校務評鑑指標。記者林澔一／攝影
中原大學學生會會長施宥烽（左起）、台學聯理事長陳昱仁與台學聯學權委主委黃莨騰，呼籲教育部應要求各大專院校檢討並廢除不合時宜的宵禁制度，並納入校務評鑑指標。記者林澔一／攝影

台灣學生聯合會今天召開記者會，指若扣除空中大學、宗教學校等，全台大專校院宿舍至今仍有69所、近五成維持宵禁制度，要求學校全面解禁。對此，教育部稍早回應，大學宿舍管理屬於大學自治事項，給予尊重，但也鼓勵學校站在學生自治的精神下，檢討、修正不合時宜或過於嚴苛的規定。

台學聯理事長陳昱仁則指出，宵禁讓部分需課後打工的學生不得不選擇校外賃居，恐加重經濟不利學生的負擔。又外宿生可自主調整時間，利用夜間自習、執行專題、從事社團活動，住宿生卻要擔心因晚歸被懲處，甚至早上六點前想買早餐都不行。對此，呼籲教育部，正視大專校院宿舍宵禁問題，讓學生自主安排時間。

教育部稍早回應，學生宿舍管理屬大學自治事項，教育部予以尊重。各校得基於維護學生安全考量訂定相關措施，並廣泛蒐集住宿學生意見，邀請學生代表參與規範訂定與修正，以兼顧學生權益與自主管理。

教育部也說，將持續與各大專校院溝通研議，在大學自主及學生自治精神下，鼓勵學校適時檢討修正不合時宜或過於嚴苛規定，並透過學務長等相關會議加強宣導，朝多元、務實之安全管理方向精進。

時間 教育部 宿舍

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