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中山醫大師生穿丹寧服飾 挺身反影像性暴力

中央社／ 台中29日電
每年4月最後一個星期三為「國際丹寧日」，源自1992年義大利一宗備受爭議的性侵判決，中山醫學大學師生29日共同響應，透過穿著牛仔服飾等方式，展現校園對性別平權的共同承諾。圖／民眾提供（中央社）
每年4月最後一個星期三為「國際丹寧日」，源自1992年義大利一宗備受爭議的性侵判決，中山醫學大學師生29日共同響應，透過穿著牛仔服飾等方式，展現校園對性別平權的共同承諾。圖／民眾提供（中央社）

中山醫學大學師生響應「國際丹寧日」，今天穿上丹寧牛仔服飾並在校內設置的留言區署名，寫下性別平等的聲援標語，以行動支持受到性暴力的受害者。

中山醫學大學今天發布新聞稿，「國際丹寧日」源自於1992年義大利一宗備受爭議的性侵判決，當時法院以受害者穿著緊身牛仔褲為由，認為加害行為難以在非合意情況下發生，最終判決無罪，引發國際譁然。其後，民間發起穿著丹寧的行動作為抗議，逐漸形成每年4月最後一個週三的倡議日。

中山醫大副校長宋賢穎表示，近年兒少性剝削影像案件與公共場域偷拍事件頻傳，影像性暴力問題日益嚴峻，部分案件更伴隨個資外流與非法販售，對受害者造成長期傷害。受害者常承受高度心理壓力與社會孤立，甚至不敢求助，盼透過快閃響應行動傳遞支持與陪伴，讓受害者不再孤單。

活動中，師生手持「Stand by You」、「不讓你一個人」、「停止影像性暴力」等標語表達立場，並以象徵拒絕與守護的手勢共同入鏡，凝聚校園對性別平權的共識。

中山醫學大學27日起展開「性平週」系列活動，活動內容包括性平主題講座，探討愛情市場學、外貌焦慮與多元審美，解析情感互動中的權力、界線與自我認同；另透過電影「法律女王」引導學生反思制度如何推動性別平權。

中山醫學大學

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