台南大學助理教授黃乾育創作專輯 奪全球音樂獎

國立台南大學音樂學系助理教授黃乾育創作專輯「白雲蒼狗：聲影流轉」，奪得全球音樂獎（Global Music Awards）金獎，展現當代音樂創作與國際舞台的專業表現。

台南大學今天告訴中央社記者，黃乾育創作專輯「白雲蒼狗：聲影流轉」（White Clouds & Grey Dogs:Echoes in Flux），由美國唱片公司PARMA Recordings旗下古典音樂品牌Navona Records全球發行；黃乾育於4月21日接獲得獎通知。

南大發布新聞稿指出，黃乾育這張創作專輯以東方意象為發想，結合當代作曲語法，透過細膩器樂配置，呈現聲音在時間與空間中的流動與轉化。評審團肯定展現藝術深度與跨文化音樂語言，成功連結東方美學與西方現代古典音樂思維。

這張專輯由黃乾育作曲，邀集南大音樂學系教師共同參與錄製，包括蔡耿銘擔任小提琴、李慧怡擔任法國號、楊美娜擔任鋼琴、陳廷瑋擔任大提琴。其中收錄「府城四百」與「彼岸：黃金海岸」兩首作品，由教師以不同演出組合聯袂錄製。

南大表示，黃乾育和美國Navona Records合作，讓作品進入國際發行體系，提升學校在當代音樂領域能見度，也為台灣音樂創作拓展國際市場交流機會。目前「白雲蒼狗：聲影流轉」已在Apple Music、Spotify等數位平台及實體通路發行。