肥胖恐加速乳癌惡化 台大副教授郭靜穎獲吳大猷先生紀念獎

肥胖不只是慢性病風險，也可能讓乳癌惡化。過去研究主要聚焦於乳癌發展過程中，環境因素如何影響腫瘤惡化，包括系統性的代謝失衡，例如肥胖，以及腫瘤微環境中養分缺乏等局部代謝失衡。台大醫學院藥學系暨研究所副教授郭靜穎研究團隊發現肥胖與如癌惡化有直接關聯，未來有望釐清其中機制，作為未來治療靶點。

國科會今天頒發傑出特約研究員、傑出研究獎以及吳大猷先生紀念獎。郭靜穎是今年吳大猷先生紀念獎得獎主之一。她指出，研究團隊以小鼠模型進行實驗，透過高脂飲食誘發代謝異常，觀察肥胖與乳癌惡化之間的關聯。她說，研究中所指的肥胖，並非只看體重增加，而是出現代謝症候群相關現象，例如胰島素阻抗、高血糖等情形，代表身體已處於肥胖相關的代謝失衡狀態。

她表示，目前已有許多研究顯示，肥胖是多種癌症進展的危險因子，除了乳癌，也包括大腸直腸癌、肺癌等。不過，團隊目前研究重點主要放在女性乳癌，特別是治療上較具挑戰性的三陰性乳癌。

郭靜穎說，團隊在研究過程中發現，在肥胖狀態下，可能有特定蛋白質會促使乳癌惡化。未來希望透過人工智慧輔助藥物設計，篩選能與該蛋白質結合的胜肽類或小蛋白質藥物，進一步抑制其作用，作為更精準的治療策略。

她說，相關藥物目前仍在設計與篩選階段，距離臨床應用仍需經過多個步驟。未來若找到合適候選藥物，仍須先進行細胞實驗、分子實驗與動物實驗，確認安全性與效果後，才可能進一步進入臨床試驗。

對於此次獲獎，郭靜穎表示非常榮幸，也感到驚喜。她說，研究一路走來仰賴許多人協助，包括大學與研究所時期的老師、目前實驗室同學、研究合作夥伴，以及家人的支持，對所有人都非常感謝。

國科會表示，今年傑出特約研究員35人獲獎、傑出研究獎80位以及吳大猷先生紀念獎45位，共160位獲獎。

國科會主委吳誠文也鼓勵在場學者，鼓勵學生們知道自己的研究空間是無限廣大，讓下一代有機會超脫這代，追尋更深的學問。讓台灣的研究一代比一代更好，讓下一代站在現在創造的基礎上，看到更高更偉大的未來。

國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影