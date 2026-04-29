亞洲紀錄片合製網絡「南藝宣言」 拚亞洲影像教育基地
國立台南藝術大學承辦「亞洲紀錄片合製網絡」學術研討會，南藝大紀錄所等4合製團隊透過初剪影片放映，操作早期碳精棒電影放映機放放映國歌、伴仙戲、FATA'AN 搶救回的膠卷二創與天災形成4部「非類型電影」，意外吸引話題。
開幕儀式上也安排由南藝大校長邱上嘉領銜，帶領教務長蔡慶同、國際長謝斐紋、院長陳齡慧、所長曾吉賢、主任范揚坤，以及來自不同地域的亞洲師生，共同簽署了名為「南藝宣言」的電影宣言，宣示「『合製』作為『教育』的方法」、「亞洲紀錄片合製網絡」未來十年願景，以及參與成員致力於永續經營的決心。南藝大也回應學校在新聞、維護保存、民間與拓邊紀錄位置，力拚將南藝大打造為亞洲影像教育基地。
南藝大說，今年是由紀錄所、雙語中心、媒體中心與保存中心合製團隊，以透過初剪影片放映，直接獲得觀眾提問與反饋，並進一步釐清後續修訂方向；同時也安排亞洲學生導演體驗碳精棒放映機工作坊，而南藝大學生則發表拍攝提案接受亞洲大學教師的指導。
南藝大指出，「亞洲紀錄片合製網絡」是該校音像紀錄研究所自2015年發起重要跨國合作平台，專注於「以亞洲作為紀錄的方法」。該網絡透過工作坊、提案及跨校合作，促成台灣與日、韓、新、中等國學生或創作者進行紀錄片合製，內容涵蓋亞洲社會議題，推動區域影像教育與國際合作，結合實體與線上的互動，歷經團隊組成、提案審查、到拍攝製作、全球首映的合製歷程，每2年作為一個季度、產出4部紀錄短片。
目前參與學校與師生，已擴及南藝大、韓國綜合藝術大學、延世大學、日本駒澤大學、京都藝術大學、泰國朱拉隆功大學、中國大陸雲南藝術學院等等；合作夥伴也從韓國DMZ國際紀錄片影展，未來將拓展至英國雪菲爾德國際紀錄片影展、泰國曼谷國際學生紀錄片影展。
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