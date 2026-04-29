中原教授曾光宗獲臺灣建築學會會士 盼產、教早接軌國際

中原大學建築學系特聘教授曾光宗長年深耕建築教育、學術研究，日前在臺灣建築學會會員大會獲頒2026年會士，是國內建築學界具指標的榮譽，表彰他建築專業與對國家社會的貢獻。

中原大學表示，臺灣建築學會會士為國內建築學界最高榮譽，1999年創設以來僅65人獲頒；中原大學過去有教授仲澤還於2009年，教授喻肇青2016年獲頒此榮銜，現任「會士會」會長林長勲也是中原建築系傑出校友。曾光宗曾任中原大學設計學院副院長，2009至2014年擔任建築系主任，期間逢建築系創系50周年，他凝聚系上教師共識，確立致力於培育兼具改革理想、創新思維、整合能力之國際化建築專業人才的教育目標，並提出建築教育改革重點與作法，相關理念與機制沿用至今，為中原建築教育奠定紮實根基。

曾光宗曾任臺灣建築學會理事長，也是現任「建築師」雜誌主編、建築改革社社長，他整合學界與業界力量，針對台灣當前建築相關重大議題提出改革建議，並對政府相關政策研擬發揮建築專業影響力，同時透過公部門產學研究計畫，在建築計畫、建築設計及環境規畫等領域著作專書、研究報告與實務成果，至114學年度，產學研究計畫總金額逾1億元，主要以學校、圖書館、美術館、醫院、社會住宅等建築計畫為主。

曾光宗過去接受台灣與日本建築訓練，並取得日本東京大學建築系博士，對於建築教育的未來發展，曾光宗認為，隨著台灣國際化腳步持續推進，建築產業與建築教育都應及早與國際接軌，台灣建築教育若能參照AIA、UIA、APEC等國際建築教育理念與規範，強化學生紮實的建築基本學識與專業能力，將有助於銜接海外學習歷程，更加提升競爭力。