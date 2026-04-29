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東海大學百萬打造第七間AI PC教室 推「以生為師」翻轉校務、教學效率

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學張國恩校長強調未來更「以生為師」，由學生指導教職員，全面優化校務行政流程與教學效率。 圖／東海大學提供
東海大學張國恩校長強調未來更「以生為師」，由學生指導教職員，全面優化校務行政流程與教學效率。 圖／東海大學提供

東海大學攜手ASUS、NVIDIA打造第七間AI PC教室，更導入席捲全球的人工智慧代理平台OpenClaw（龍蝦）。校長張國恩說，校方全面升級78台電腦設備與運算效能，並引入人工智慧代理平台OpenClaw，讓學生體驗新科技，未來更「以生為師」，由學生指導教職員，全面優化校務行政流程與教學效率。

東海大學近年來積極將人工智慧融入教學與研究，培育具創新思維與實作能力的新世代人才，除已建置算力中心、六間AI PC教室，完善智慧學習場域。校方更投入700萬打造第七間AI PC教室，全面升級78台電腦設備與運算效能，並引入人工智慧代理平台OpenClaw，昨天揭牌，讓學生在穩定且高效的環境中，安心學習、積極探索。

東海大學張國恩校長表示，東海正全面推動AI發展，三大面向包含校園環境建置、教學創新、行政革新。針對學生的真實需求進行轉型，除了設備專業學習接軌、也率先推動「資電工程組」、「軟體工程組」與「人工智慧組」三組分流教學，而其中「資電」更是未來軟體工程與人工智慧結合的發展重點。

除了支援教學與研究發展外，行政革新也是學校發展重要的一環，張國恩指出，未來希望透過AI工具「以生為師」，由資工系學生指導行政人員如何「養龍蝦」，逐步優化校務行政流程整體效率，相信能彼此成就、共同打造更好的AI環境。

東海大學圖資長暨資工系主任楊朝棟說，東海資工系長期致力於培育資訊專業、跨域整合的創新數位人才，除了推動三組分流教學、完善學習環境，更將課程整合人工智慧應用、資電系統整合、大數據分析、智慧物聯網、軟體技術應用等專業，回應時代需求並與產業實務接軌。

東海大學第七間AI PC教室昨揭牌，校方全面升級78台電腦設備與運算效能、引入人工智慧代理平台OpenClaw，讓學生在穩定且高效的環境中，安心學習、積極探索。 圖／東海大學提供
東海大學第七間AI PC教室昨揭牌，校方全面升級78台電腦設備與運算效能、引入人工智慧代理平台OpenClaw，讓學生在穩定且高效的環境中，安心學習、積極探索。 圖／東海大學提供

教室 人工智慧 NVIDIA

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