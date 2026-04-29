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遭5校撤銷拚回成大醫學系 楊姓學霸搭檔學姐角逐學生會長

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成功大學第34屆學生會近期公布115學年度學生會正副會長候選人名單，其中候選人之一為來自台中的楊姓學霸，引發不少話題。圖／取自成大學生會臉書
成功大學第34屆學生會近期公布115學年度學生會正副會長候選人名單，其中候選人之一為來自台中的楊姓學霸，引發不少話題。圖／取自成大學生會臉書

來自台中的楊姓學生，去年學測雖拿下74級分，卻因申請入學時獲獎紀錄的學習歷程檔案遭質疑不實，被5所大學醫學系撤銷錄取，楊生最後透過分科測驗考上國立成功大學醫學系，今年更跳出來參選學生會會長，再度引發話題。

據了解，目前就讀成大醫學系一年級的楊姓學生此次與政治系三年級陳姓學姐搭檔參選學生會正副會長，兩人以「單車」為主題推出一系列宣傳影片，透過幽默方式傳達政見與理念，引起不少話題。

楊姓學生在高中時期就曾投入推動校內制度改革，包含發起班級代表大會重建、校務會議代表等，進入成大後也積極參與學生會活動，擔任學生會權益部與學生代表會。他也在社群上分享，因在幕後能做到的事終究有其天花板，這次想站到更前面，不讓校內棘手問題卡在那裡。

成功大學第34屆學生會近期公布115學年度學生會正副會長候選人名單，除了楊生與陳生外，另一組人選為來自生物科技與產業科學系一年級的邱姓學生與搭檔工業資訊管理學系一年級劉姓學生，預計5月4日舉行政見發表會，5月6日至8日進行投票。

台中 醫學 成大

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