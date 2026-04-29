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副校長遭爆私相授受 陽明交大：惡意造謠擬提告
陽明交大爆出副校長陳永富疑安排女兒到校任職，還打造職缺等私相授受之事。校方今天聲明表示，疑為聘用關係終止而心生不滿之離職人員散布，不排除採取法律行動。
媒體報導，今年3月底開始，行政院人事行政總處、教育部等單位陸續收到有關陽明交大的檢舉信，指控陳永富要求下屬安插他的女兒進陽明交大工作，兒子還用公費出國參加研討會，涉嫌圖利、違反「公務員服務法」。
國立陽明交通大學發布聲明稿表示，本案已依法完成調查，並提報行政院人事行政總處及教育部備查，確認相關人員之進用均依規定辦理，陳永富未參與人員面試及進用過程，絕無任何關說或濫用職權情事。
關於陳永富兒子參與國際研討會一事，校方指出，因其論文通過國際學術會議審查後，由指導教授帶領學生團隊隨台灣代表團出席並公開發表，為正式學術交流活動，且代表團獲外交部及指導教授之國科會計畫經費支持。
校方表示，這些內容疑為聘用關係終止而心生不滿之離職人員所散布，以片面資訊及斷章取義方式指控，企圖營造不實印象。對於惡意造謠、散布不實資訊及侵害名譽之行為，不排除採取必要法律行動。
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