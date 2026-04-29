影／學生團體指打工與學習受影響 籲宿舍宵禁全面鬆綁

台灣學生聯合會今天與朝野立委舉行記者會指出，全台仍有69所大專院校實施宿舍宵禁，且近9成集中於私校，呼籲教育部明確表態，推動全面鬆綁制度、落實學生成年自主。

台學聯理事長陳昱仁指出，宵禁制度對經濟弱勢學生影響更大，部分需打工者被迫另行申請晚歸或改為校外租屋，增加生活成本；也可能因趕在門禁前返宿，提高交通風險。此外，夜間自習、專題研究與社團活動亦受限制。呼籲教育部不應再以大學自治為由消極處理，應要求各校檢討並廢除不合時宜的宵禁制度，並納入校務評鑑指標。學生團體也主張，大學應回歸培養自律與責任的教育本質，並促進公私立制度一致，避免權益落差。

立委吳思瑤與學生代表建議，校方應改以完善門禁設備、照明與緊急通報機制提升安全，而非以宵禁限制人身自由；同時要求教育部訂定明確期程，輔導各校逐步鬆綁相關規定。

中原大學學生會會長施宥鋒（左起）、台學聯理事長陳昱仁與台學聯學權委主委黃莨騰，呼籲教育部應要求各大專院校檢討並廢除不合時宜的宵禁制度，並納入校務評鑑指標。記者林澔一／攝影