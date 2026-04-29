台師大霸凌案教練國科會補助計畫正執行 立委質疑缺霸凌處置

台師大奧運體操教練霸凌案，台師大做出停聘兩年的處分，而涉及霸凌的教練翁士航有兩件申請國科會補助的計畫正在執行中。立委陳秀寶今天於立院質詢國科會時表示，國科會補助專題研究案缺乏霸凌處置，希望參照教師法補足。國科會副主委陳炳宇表示會研議。

國科會表示，涉及霸凌的教練翁士航有兩件申請國科會補助的計畫正在執行中。陳炳宇表示，國科會尚未收到學校通報。收到通報後會依據作業要點處置。依據要點規定，若學校處分確定，計畫主持人因故無法執行，執行機構必須辦理計畫終止或更換。陳秀寶表示，要點不是去規範他違反了什麼，而是因故無法執行因此終止或更換計畫。

陳秀寶說，國家科學及技術委員會補助專題研究計畫作業要點第26點第12款規定，若計畫主持人違反性別平等相關法規且經相關主管機關查證屬實，國科會將召開專案小組會議，視情節輕重處以終止補助、更換主持人或一定期間內不得申請計畫。但並未針對霸凌做類似規範。

陳秀寶質疑，性平事件與霸凌事件是校園常見問題，對於申請國科會計畫的老師應嚴格規範並檢視，但國科會僅針對性平做相關處置規定。她建議國科會將教師法中有關霸凌解聘之內容放入研究計畫作業要點，落實霸凌零容忍。對於違法要點遭處分的教授，應建立相關資料庫。

陳炳宇表示，國科會已建立相關資料庫，是否修法要點針對霸凌部分做相關處置，國科會也會研議。

立委陳培瑜質詢時說，翁士航執行的兩項國科會計畫是否也涉及對學生的不當處置對待，國科會是否掌握。國科會表示，這兩個計劃都有通過IRB（Institutional Review Board，機構審查委員會），國科會也並未獲得不當權勢的意見反映。