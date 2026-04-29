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都18歲了！全台69大專校院宿舍還有宵禁 學團轟「什麼辦學特色」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣學生聯合會今天召開記者會批評，全台大專校院至今仍有近5成保持宵禁制度。圖為大學宿舍示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣學生聯合會今天召開記者會批評，全台大專校院至今仍有近5成保持宵禁制度。圖為大學宿舍示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣學生聯合會今天召開記者會，若扣除空中大學、宗教學校等，全台大專校院至今仍有69所、近五成保持宵禁制度。台學聯學生與立委高喊：「宵禁too old，鬆綁let's go」指宵禁制度下，因打工會晚歸的學生可能必須安排校外賃居，更加劇其經濟負擔，呼籲不要再用安全成為管理學生的藉口，要求全面廢除宵禁。

台學聯學權委主委黃莨騰表示，台學聯統計，至今全台大專校院仍有69校對已成年的學生實施宿舍宵禁；若以公私立區別，私立學校67.4%設有宵禁制度，公立學校僅15%，甚至有私立大學校長曾表示宵禁是「辦學特色」，但到底是什麼辦學特色，需要讓學生晚上11點到隔天早上6點不得出門；又如勤益科大、嘉南藥理大學等，則是僅對國際生設置宵禁，「難道這是台灣特色？」

黃莨騰指出，學生多已成年人，不應該再把學生幼體化作為控制手段，台學聯主張全面廢除宵禁，讓成年學生可自由透過學生證、門禁卡進出宿舍，以符合學生需求。

台學聯理事長陳昱仁則指出，宵禁讓部分需要課後打工的學生不得不選擇校外賃居，恐更加重經濟不利學生的負擔，雖然現在不少宿舍多設有晚歸申請單，但另外申請即代表可容許例外，「那為何不全面開放？」外宿生可自主調整時間，利用夜間自習、執行專題、從事社團活動，但住宿生卻要擔心因晚歸被懲處，可能需提早返回宿舍，甚至連早上六點前想買早餐都不行。對此，呼籲教育部，正視大專校院宿舍宵禁問題，讓學生自主管理、安排時間。

中原大學學生會會長施宥烽說，私立大學習慣以安全為名保留點名和宵禁，私校素來更傾向嚴格管理，「但為什麼安全要建立在限制大學生自主權上？」認為公私立大學不應存在制度落差，國立大學已多廢除宵禁、點名，同一個教育體系下不應施加不同管理方式，要求全面改革、公私立同步。

民進黨籍立委吳思瑤也到場聲援，她表示，2016年輔仁大學學生發起灰姑娘運動，要求廢除女宿宵禁。十年後，大專校院的宿舍硬體多已有改善，但思維仍有待進步。69所設有宵禁的學校，僅七所為公立學校，可見私校管理顯然比公校來得不進步、不自由。而進步的宿舍，應是設有出入系統、充分照明、安全通報，以協助其達到100%的安全，而非以安全之名成為管制學生出入自由的藉口。

國民黨籍立委葛如鈞則說，「禁止從不代表更安全。」自我管理也是人格養成的一環，應讓學生學習對人身安全負責，若學生做不到，要求其幾點前回到宿舍都不安全，對於需打工的經濟弱勢學生更顯不公。教育部應督導大專校院加強學生安全意識，呼籲回歸教育本質，讓制度跟上時代。

台灣學生聯合會今天協同立委召開記者會，若扣除空中大學、宗教學校等，全台大專校院至今仍有69所、近五成保持宵禁制度。記者許維寧／攝影
台灣學生聯合會今天協同立委召開記者會，若扣除空中大學、宗教學校等，全台大專校院至今仍有69所、近五成保持宵禁制度。記者許維寧／攝影

宵禁 學校

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