「最佳辯士」風波後露臉！楊承叡騎單車拚學生會長 正妹搭檔身分曝光

曾因學習歷程爭議遭5校醫學系取消錄取資格的「最佳辯士」楊承叡，沉寂一段時間後再度回到公眾視野。他宣布參選成功大學第34屆學生會長，成為2號候選人，搭檔政治系三年級的陳彥馨，以「承諾同行，用馨傾聽」為競選口號，推出一系列以「單車日常」為主軸的競選影片，吸引不少關注。其中，陳彥馨的亮眼外型也意外成為話題焦點。

楊承叡在IG上表示，他觀察到現在的成大學生會已逐漸被遺忘和被淡出，因此希望可以透過學生會打造相識相助、相互學習的平台。他希望跟搭檔陳彥馨共同推動Open House計畫，以及推動成績等第制、增加校園趣味活動、落實性別平等、替女學生爭取更多天數的生理假等政見。

楊承叡從高中開始便投入學生自治，進入成大後，則加入學生會權益部與學生代表會擔任秘書。同時，他也活躍於課外活動，曾參加合唱團、音樂劇演出，並在校內單車節擔任講者。他坦言目前的學生會存在不少挑戰，在學生權益議題上仍有進步空間，因此引用美國前總統約翰·甘迺迪名言「We choose to go to the moon」作為自我期許，期望選上後能發揮影響力讓校園更美好。

至於搭檔陳彥馨也一樣加入學生會權益部，曾擔任「成功登大人」財務部長和參加校內咖啡社，她承諾選上後會運用在權益部擔任部員所累積的經驗，成為會長與同學之間最堅實的橋樑，與楊承叡一起打造一個更有感、更進步的成大校園。

楊承叡去年學測拿下74級分，卻因備審資料中誤植「最佳辯士」頭銜遭質疑，引發網路熱議，最終遭陽明交大、北醫、中國醫等校取消錄取資格，一度跌入人生低谷。不過，他並未就此放棄，反而在短短35天內全力投入分科測驗，最終考上成大醫學系，從爭議中翻身，被外界視為勵志案例。事後他也坦言，當初確實犯錯，一度萌生放棄念頭，但在母親一句「做過的事再做一次會很難嗎？」的提醒下，重新調整心態，走出低潮。