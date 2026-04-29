高教界：系所若招生增額 不能忽略生師比

教育部推動大學博士班考試入學名額流用試辦計畫，盼提升註冊率。但教育團體指出，缺額重新分配後，多流向招生強勢、有市場的系所，例如將人文學科名額給予理科使用，恐會變成熱門、冷門科系互相競合，教育部更應該想辦法鼓勵人才留下，學校科系才能均衡發展。

全教總大專、私校委員會主委楊逸飛表示，系所博士班報名狀況只要欠佳，學校就可能將其名額挪給其他系所使用，如此一來可能變成冷門、熱門科系間相競合，名額流向強勢的科系，也削弱了原先編制系所招生名額的用意，且系所可能憂心名額遭分掉，以不當方式鼓勵報名，進而又降低篩選標準。

楊逸飛表示，市場所趨下，部分科系博士班報考人數漸少已成相對弱勢，教育部更應該想辦法鼓勵人才留下、讓人才願意投入，學校科系才能均衡發展。

高教工會組訓部主任張志綸則認為，如果要挪移名額到其他科系所，首要考量的還是生師比狀況；再者，名額可以全校挪移，但一系所的教學資源沒有辦法瞬間提升，平常一系所博士班可能只有五個人，一下增為十個人不一定吃得下。

張志綸還提到，博士生要帶得好，教授需耗費非常多的心力，如果教授只站在希望有人幫忙多做事、有人力分配工作的立場，那當然希望人愈多愈好，但對求學者而言則，絕非適當。

張志綸建議，博士班若要增加名額，前提還是要先以教師員額數、資源為調整依據，視整體量能而定，而非只是憑哪裡有多的名額，就移動到其他系所。