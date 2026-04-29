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啟動試辦！博班有缺額 可開放其他系所流用

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

為了提升招生績效，教育部推出「大學博士班考試入學名額流用」試辦計畫，博士班報名結束後，若一系所報名人數低於招生名額，報名後產生的缺額即可流用到其他系所招生，名額再分配，好讓部分研究所有望收更多學生。對此，多所大學皆表示，流用機制施行後，搭配如國科會博士生獎助方案，確實能提升註冊率。

以陽明交大為例，今年共計流出四十五個名額，接受名額流入的研究所包括資工所、生物科技學系博士班醫師博士組等。

陽明交大教務長陳永昇表示，近年碩士班報考非常踴躍，但博士班則不然，部分研究所沒什麼人報名，確實容易有缺額，教育部也盼提升博士班招生，因此啟動試辦計畫，讓招不到的名額釋出給其他研究所使用，也讓學生有更多機會。流用計畫上路前，博士班註冊率約百分之七十六，計畫實施第一年再搭配國科會等獎學金計畫，註冊率已達百分之九十。

陳永昇指出，學校開放只要一系所報名人數比招生名額多就可以爭取流入名額，但缺額系所若不願流出，也不會強迫，之後仍可留作於碩士逕讀博士等招生管道使用。

中山大學也表示，本學年除了創新半導體製造研究所外，其他系所均參加流用，但同樣給予系所決定權；如果該所都無人報名，也會為其至少保留一個名額，不會全數流出。

另外，近年大學教授徵聘不易，尤其資通訊相關系所多面臨學生數多、但教授漸少的問題。中山大學表示，名額流入順序以考招比高的研究所優先，再者為生師比低的所。中山大學在未辦理流用機制前，博士班平均註冊率約百分之七十，計畫實施後已來到百分之八十五。

台師大博士班招生流出缺額來自數學、科學教育、光電工程等研究所，分別流入教育、資訊工程、工業教育等研究所。副教務長楊承山表示，第一階段先於學院內流用，避免導致學院間發展不均而強勢有別，徵詢院內各系所流用意願後才進入校級，若流用後仍未招滿則視為缺額。

中山大學 教育部 研究所

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