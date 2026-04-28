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博班考試名額流用計畫 教團憂：恐讓系所相競合

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部推動大學博士班考試入學名額流用試辦計畫，於報名結束後，再視報名情況分配缺額。圖／聯合報系資料照片
教育部推動大學博士班考試入學名額流用試辦計畫，於報名結束後，再視報名情況分配缺額。圖／聯合報系資料照片

教育部推動大學博士班考試入學名額流用試辦計畫，於報名結束後，再視報名情況分配缺額。但教育團體指出，缺額重新分配後多是流向招生強勢、有市場的系所，如將人文學科名額給予理科使用，恐會變成熱門、冷門科系互相競合。反之，市場所趨下，部分科系博士班報考人數少，教育部更應該想辦法鼓勵人才留下，學校科系才能均衡發展。

全教總大專、私校委員會主委楊逸飛表示，此邏輯在於一系所博士班報名狀況只要欠佳，學校就可能將其名額挪給其他系所使用，如此一來可能變成冷門、熱門科系間相競合，名額流向強勢的科系，也削弱了原先編制系所招生名額的用意，且系所可能憂心名額遭分掉，以不當方式鼓勵報名，進而又降低篩選標準。

楊逸飛談到，市場所趨下，部分科系博士班報考人數漸少已成相對弱勢，教育部更應該想辦法鼓勵人才留下、讓人才願意投入，學校科系才能均衡發展。

高教工會組訓部主任張志綸則談到，如果要挪移名額到其他科系所，首要考量的還是生師比狀況；再者，名額可以全校挪移，但一系所的教學資源沒有辦法瞬間提升，平常一系所博士班可能只有5個人，一下增為10個人可能不一定吃得下。

再者，張志綸指出，博士生要帶得好，教授需耗費非常多的心力，如果教授只站在希望有人幫忙多做事、有人力分配工作的立場，那當然希望人愈多愈好，但對求學者而言則絕非適當。

張志綸建議，博士班若要增加名額，前提還是要先以教師員額數、資源為調整依據，視整體量能而定，而非只是憑哪裡有多的名額，就移動到其他系所。

教育部 科系

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