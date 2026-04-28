教育部推博士班名額流用試辦計畫 頂大熱門研究所機會增

為給予有意願讀博士班者更多機會，在各大學爭取下，教育部推動大學博士班考試入學名額流用試辦計畫，博士班報名結束後，若一系所報名人數低於招生名額，報名後產生的缺額即可流用到其他系所招生。透過名額再分配，部分研究所有望收更多學生，校方也表示，流用機制施行後又搭配如國科會博士生獎助方案，確實能提升註冊率。

今年招生陽明交大土木工程博士班流出四個名額供學校分配，電控工程、藥理所也分別流出三個名額，計流出45個名額；接受名額流入的研究所則包括資工所、生物科技學系博士班醫師博士組等。

陽明交大教務長陳永昇表示，近年碩士班報考非常踴躍，但博士班則不然，部分研究所沒什麼人報名確實容易缺額，教育部也盼提升博士班招生，於是啟動試辦計畫，讓招不到的名額釋出給其他研究所使用，也讓學生有更多機會，此流用計劃僅限當學年招生調配。

陳永昇指出，學校開放只要一系所報名人數比招生名額多就可以爭取流入名額，但缺額系所若不願流出則不強迫，之後仍可留作於碩士逕讀博士等招生管道使用。流用計畫上路前，博士班註冊率在76%，計劃實施後再搭配國科會等獎學金計畫，註冊率已達90%。

中山大學也表示，本學年除了創新半導體製造研究所外，其他系所均參加流用，但同樣給予系所決定權是否流出名額，又如果一所都無人報名，也會為其至少保留一個名額，不會全數流出。

另外，近年大學教授徵聘不易，尤其資通訊相關系所多面臨學生數多但教授漸少的問題。中山大學也談到，名額流入順序以考招比高的研究所優先，再者為生師比低的所，生師比是流入名額系所排序條件之一，但不是主要考量因素，各系所依序輪到可流入名額時，也能視其近年狀況決定是否接受。

中山大學指出，流用機制仍是盼核定名額可更有效利用，不會因為報名人數不足就無法派上用場。中山大學在未辦理機制前博士班平均註冊率約70%，計劃實施後已來到85%。

台師大博士班招生流出缺額來自數學、科學教育、光電工程等研究所，分別流入教育、資訊工程、工業教育等。副教務長楊承山則表示，第一階段先於學院內流用，避免導致學院間發展不均而強勢有別，徵詢院內各系所流用意願後才進入校級，若流用後仍未招滿則視為缺額。