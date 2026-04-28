東海大學參訪板橋動物之家 從第一線看見流浪動物議題

東海大學行政管理暨政策學系今由教師張鐙文帶領約40名學生，前往新北市板橋動物之家參訪，透過第一線觀察與互動，從實務面理解流浪動物背後的公共政策與社會議題。

學生走進動物之家後，近距離接觸收容犬貓。有學生分享，原以為可以立即與動物親近，但實際互動時發現牠們多半顯得緊張與不安，「需要時間建立信任」，也讓學生重新思考認養責任與流浪動物處境。透過志工引導，同學觀察動物行為、嘗試互動，並進一步思考遊蕩犬貓問題與人為因素、制度設計之間的關聯。

新北市動保處指出，新北全市設有8處動物之家，除提供收容服務外，也整合救援、醫療、行為訓練與認養推廣等功能。此次導覽讓師生了解動物從通報救援、復原治療到媒合認養的完整流程，也看見背後所需的人力投入與政策運作。

張鐙文說，動物保護涉及政策規畫與跨部門合作，是公共治理的重要一環，透過將課堂移至第一線，希望學生不僅理解制度，也能看見政策如何影響生命，培養公共參與與社會責任。

動保處則表示，東海大學此次參訪並協助拍攝動物之家介紹影片，讓更多民眾關注待認養動物。近年新北推動多元認養機制，認養率已達9成以上，每年協助逾4000隻動物找到新家，並提供「成犬入新厝送6好禮」及高齡動物終身醫療支援等措施，盼提升認養意願。

東海大學行政管理暨政策學系今由教師張鐙文帶領約40名學生，前往新北市板橋動物之家參訪。圖／新北市動保處提供

東海大學行政管理暨政策學系今由教師張鐙文帶領約40名學生，前往新北市板橋動物之家參訪。圖／新北市動保處提供

東海大學行政管理暨政策學系今由教師張鐙文帶領約40名學生，前往新北市板橋動物之家參訪。圖／新北市動保處提供