文大「青春童遊祭」打造樂園 真人夾娃娃機、氣墊滑梯登場
中國文化大學舉辦「2026青春童遊祭」，打造期間限定大型兒童樂園，結合球池、真人夾娃娃機、氣墊溜滑梯等多元遊樂、沉浸體驗與街頭展演，邀師生及民眾走入校園，重拾童心。
中國文化大學今天發布新聞稿指出，2026青春童遊祭由學務處攜手學生會共同主辦，以「校園處處有驚喜」為核心概念，將遊樂設施與表演節目分散設於校園各處，打造探索式遊園體驗，同時結合街頭藝人演出，活動舉辦至30日，採園遊券方式，每張售價新台幣100元。
青春童遊祭最大亮點為「童樂遊樂地」，以創新形式重現童年遊戲場景，例如在大義館設置大型「球池空間」，並於百花池廣場推出升級版「真人夾娃娃機」，將傳統機台轉化為真人互動遊戲；大義廣場則規劃「氣墊溜滑梯」、歡樂遊樂場的「電子機台」，重現經典遊戲場景。
在藝文展演方面，文大表示，街頭藝人演出不設置固定舞台，於校園轉角、步道或人群中自然展開，以音樂、互動與即興創作拉近與觀眾的距離。29日晚間在百花池還有「童年狂歡夜」演出，邀請阿卡貝拉人聲樂團「尋人啟事 The Wanted」、長期投入兒童節目的西瓜哥哥等人共同演出。
文大提到，青春童遊祭是結合娛樂、創意與文化的校園大型活動，透過跨單位合作與學生自主規劃，打造具規模與特色的校園活動，提升校園凝聚力，邀請全校師生及民眾一同走入校園，重拾童心、創造美好回憶。
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