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前總統蔡英文赴成大談「韌性成長」 900師生搶聽

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
前總統蔡英文（右二）今以「韌性成長·在壓力與爭議中練習做一個有溫度的決策者」為主題，前往國立成功大學與900位師生進行座談演講。記者萬于甄／攝影
前總統蔡英文（右二）今以「韌性成長·在壓力與爭議中練習做一個有溫度的決策者」為主題，前往國立成功大學與900位師生進行座談演講。記者萬于甄／攝影

前總統蔡英文今以「韌性成長·在壓力與爭議中練習做一個有溫度的決策者」為主題，前往國立成功大學與900位師生進行座談演講，蔡英文一早在社群主動透露自己準備搭車到台南，消息一曝光就吸引大批網友關注，下午抵達成大校園更受到學生熱烈歡迎，紛紛高喊「總統好！」。

據了解，此次講座由成大人文社會科學中心性別與婦女研究中心 、畢業生聯合會及系學會聯合會等主辦，因許多學生畢業在即，但面對人生一連串重大選擇，往往因在壓力下做決定而令人不安，因此以「韌性」為主題，特邀蔡英文與師生分享面對挑戰的心得。

該講座第一階段開放成大應屆畢業生報名，600席次名額一開放就秒殺，第二階段則提供一般教職員及師生300席，一樣被手刀報名結束，不少未能入場的師生雖感到可惜，不過今下午也到場館外歡迎蔡英文蒞臨。蔡英文演講今下午1點半開始，預計3點結束。

前總統蔡英文今下午到成大與師生進行座談演講，吸引大批學生前往聆聽。記者萬于甄／攝影
前總統蔡英文今下午到成大與師生進行座談演講，吸引大批學生前往聆聽。記者萬于甄／攝影

台南 蔡英文 成大 講座

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