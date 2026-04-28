轉學考壓力大到睡不著…他焦慮求助 過來人獻解壓策略：放空腦袋
升學考試不理想，可以藉由重考、轉學考再給自己一次機會，但勢必會承受各方壓力。一名大學生因準備轉學考，壓力大到讓他情緒焦慮、睡不著，因此上網求助。
該學生在Dcard發文表示，自己就讀私立大學理工科系，但並不喜歡，因此把心力放在轉學考上，但壓力越來越大，開銷很多、不想讓父母和自己失望、也擔心同場考試的競爭對手，導致自己睡不著或焦慮，想知道其他同路人在備考過程中，都是如何緩解自己的壓力和情緒的。
許多人都建議可以做暫時去別的事情轉換心情，「我會乾脆那天就不讀書，出去吃好吃的或去運動散散步都好」、「如果真的累到就放鬆一天，睡覺睡到飽然後出去玩一天」、「無目的的亂走放空自己的腦袋，不然就是騎腳踏車繞校園，還有吃一頓爽的或是跟朋友去看個電影」。
也有人推薦找人聊聊，「我覺得真的要找人聊聊天抒發一下自己的情緒」、「不曉得你現在讀的學校有沒有提供心理諮商，有的話可以去求助看看」。
除了校內配合的心理諮商系統，衛福部推出「青壯世代心理健康支持方案」，15歲至45歲民眾於方案期間內可至配合的診所進行免費三次心理諮商，但根據《聯合新聞網》報導，去年該方案實際使用率僅約二成，地理位置、費用、時間、預約不到、服務內容、認知差距、心理汙名、無病識感等，都是方案使用率低的可能原因。
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