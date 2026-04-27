剛取消柯文哲演講 東海大學5月中旬邀小英總統「入校園談政治」

東海大學今晚發出新聞稿，指政治系學會特別邀請前總統蔡英文5月14日到校演講，將以「政治，離我們很遠嗎？—蔡英文與年輕世代的對話」為題，與青年學子進行深度交流。不過校方4月初剛取消前民眾黨主席柯文哲講座，如今又有政治人物入校演講，引發討論。

東海大學指出，此次講座由東海大學政治系學會主辦，活動將於5月14日下午邀請前總統蔡英文走入東海大學當一日客座教授，講座內容不僅涵蓋其八年執政的實務觀察，更將首度揭露女性領導者在面臨重大決策時的思考脈絡，以及她的韌性心路歷程；活動僅開放校內學生參加。

東海政治系主任張峻豪表示，演講將聚焦在蔡英文從具備法律與經貿背景的學者，轉身進入政壇並領導政黨的心路歷程；對於即將面臨職涯選擇與人生轉折的政治系學生，蔡英文分享在執政初期如何面對「從無到有」的治理挑戰，以及如何在排定施政優先順序巨大壓力下，調適心理韌性。

其次，關注蔡英文的「執政實務與挑戰」，內容直指國家治理核心，包含社會制度調整、能源發展及產業升級等重大改革，蔡英文將與學子討論，身為領導者如何面對社會多元分歧的聲音與利益衝突；透過分享，學生將理解政治並非課本上的理論敘述，而是如何在現實中透過「溝通、取捨，進而尋求社會最大公約數」。

張峻豪說，講座帶入蔡英文卸任後對國家發展最新觀察，探討台灣民主最珍貴的核心價值與未來挑戰；針對有志投入公部門或公共事務的年輕人，蔡英文將提供具體專業建議與期許，期望透過經驗傳承，激發年輕世代參與公共事務熱忱。